Bloomberg: крупные страны ЕС призвали не спешить использовать активы РФ

Ряд крупных государств-членов Евросоюза (ЕС), среди которых Франция, Германия, Италия и Бельгия, считают необходимым осторожно подходить к ускорению согласования плана по использованию доходов от замороженных активов России, сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники.