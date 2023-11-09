Bloomberg: крупные страны ЕС призвали не спешить использовать активы РФ

Ряд крупных государств-членов Евросоюза (ЕС), среди которых Франция, Германия, Италия и Бельгия, считают необходимым осторожно подходить к ускорению согласования плана по использованию доходов от замороженных активов России, сообщили в Bloomberg со ссылкой на источники.
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