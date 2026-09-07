OZON уходит в оборону

Мирное время позади Всё справедливо – реакция России на атаки украинских дронов по крупным складам маркетплейсов имеет два вектора.
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