Шольц заявил, что неработающих беженцев с Украины обяжут покинуть ФРГ

Украинские беженцы, не имеющие работы в Германии, будут вынуждены покинуть страну. Канцлер Олаф Шольц заявил, что возможность остаться в Германии получат только те украинцы, которые нашли работу в стране, передает Euractiv.
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