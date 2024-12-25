Движение народных дружин Ямала отмечает 10-летие

Дружинники ежедневно патрулируют улицы и занимаются работой с молодежью. Они также помогают полиции в поиске пропавших без вести, обеспечивают порядок на массовых мероприятиях и участвуют в программе по снижению дорожных происшествий.
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