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Мировое обозрение

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Деревня захотела отделиться от Британии из-за планов завезти в окрестности 1,3 тысячи мигрантов

Деревня захотела отделиться от Британии из-за планов завезти в окрестности 1,3 тысячи мигрантов

Жители деревни Пиддингтон в английском графстве Оксфордшир провели символический референдум и проголосовали за независимость от Великобритании.

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