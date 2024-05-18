РЕН ТВ расскажет, когда мужчины сняли юбки и надели штаны

Global Look Press/David Oxberry/moodboard Долгое время брюки для женщин были под запретом. В беседе с РЕН ТВ художник-модельер, историк моды доктор исторических наук Лидия Соколова-Сербская рассказала, что во времена святой инквизиции женщину за ношение штанов могли сжечь на костре.