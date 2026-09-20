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Сын Курбана Омарова попал в больницу после тренировки

Сын Курбана Омарова попал в больницу после тренировки

В Москве был доставлен в больницу 18-летний сын бизнесмена Курбана Омарова Омар. У него выявили инсульт после тяжелой тренировки по боксу, в которой он принимал участие без защитного шлема против ММА-бойца весом около 130 кг.

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