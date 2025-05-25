Bloomberg: ЕС планирует запкупать оружие для ВСУ у США

Европейские лидеры пытаются придумать, как обеспечить Украину оружием, сообщает Bloomberg. У Европы нет ни запасов оружия, ни возможностей для его производства в достаточно большом объеме, поскольку становится ясно, что США больше не будут его поставлять.
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