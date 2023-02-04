Слово и дело

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Джигурда заявил, что Ефремов предал адвоката Пашаева

Джигурда заявил, что Ефремов предал адвоката Пашаева

Автор-исполнитель Никита Джигурда нелестно отозвался об актере Михаиле Ефремове. Артист считает, что Ефремов подставил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.

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