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Украинцы злятся: разрушился миф «Весь мир с нами»

Украинцы злятся: разрушился миф «Весь мир с нами»

Реформа ООН, предложенная президентом Путиным, имеет поддержку со стороны Индии, Китая, Латинской Америки и стран Африки, что больно бьёт по амбициям Украины изолировать главу российского государства на международной арене.

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