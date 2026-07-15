The BMJ: здоровый рацион снижает риск хронических заболеваний

Обзор в The BMJ показал, что рацион с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, рыбой, орехами и бобовыми связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и гипертонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии