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Царьград

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The BMJ: здоровый рацион снижает риск хронических заболеваний

The BMJ: здоровый рацион снижает риск хронических заболеваний

Обзор в The BMJ показал, что рацион с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, рыбой, орехами и бобовыми связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и гипертонии.

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