РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Гниды,пособники пассивных,и активных западных экстремистов...Позор, подлость и...
  • Ливень
    интересно а какие (возможные) террористические атаки будут на этом поганом туманном островке и в северо недоамериканс...Посольство США в ...
  • Vladimir Orekhov
    Похоже, фактически Залужный назначен "главкомом", управляющим войной Запада против России на территории Украины (сила...Зеленский отправи...

Евгений Кузнецов уходит из «Кэпиталз», но возвращается в НХЛ

Евгений Кузнецов уходит из «Кэпиталз», но возвращается в НХЛ

Челябинский форвард переходит в клуб «Каролина Харрикейнз». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» обменял Евгения Кузнецова в «Харрикейнз» в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх