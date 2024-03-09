Евгений Кузнецов уходит из «Кэпиталз», но возвращается в НХЛ

Челябинский форвард переходит в клуб «Каролина Харрикейнз». Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пятницу, 8 марта, «Вашингтон Кэпиталз» обменял Евгения Кузнецова в «Харрикейнз» в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.