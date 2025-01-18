Священник рассказал про основные традиции, связанные с Крещением Господним

Священник рассказал про основные традиции, связанные с Крещением ГосподнимНакануне праздника Крещения Господня проводится служба «На вечере», а после завершения освящается вода, что тоже имеет свой тайный смысл, объяснил клирик храма Трех святителей, иерей, отец Александр Сумзин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии