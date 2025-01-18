Священник рассказал про основные традиции, связанные с Крещением Господним

Священник рассказал про основные традиции, связанные с Крещением ГосподнимНакануне праздника Крещения Господня проводится служба «На вечере», а после завершения освящается вода, что тоже имеет свой тайный смысл, объяснил клирик храма Трех святителей, иерей, отец Александр Сумзин.