На Западе выступили с заявлением о финальной стадии конфликта на Украине

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что украинский конфликт, по всей видимости, близится к окончанию.
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