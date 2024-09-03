Депутат ГД Останина: многодетные родители должны посещать уроки семьеведения

Многодетных родителей необходимо привлекать к урокам семьеведения, которые в этом году будут проходить в российских школах, считает глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
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