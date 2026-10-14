Обрушение фрагмента фасада произошло в среду утром в центре Москвы. Фото: Геннадий Черкасов Как стало известно «livenews24», инцидент произошел на Садовой-Кудринской улице, в доме 1912 года постройки.
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