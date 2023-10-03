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Левкин: началось заселение новостройки по реновации в районе Люблино в Москве

Левкин: началось заселение новостройки по реновации в районе Люблино в Москве

Около 500 москвичей переедут в новостройку по реновации в районе Люблино. Рядом с новым домом есть школы, магазины и остановка общественного транспорта, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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