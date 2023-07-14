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«Литрес» начинает работу на рынке Узбекистана

«Литрес» начинает работу на рынке Узбекистана

﻿﻿Литер начинает работу на рынке Узбекистана. «Мы увидели достаточный потенциал развития в Узбекистане: большая быстро оцифровывающаяся страна, более 40 издательств — эти и другие факты говорят о хорошем потенциале рынка», — говорит Андрей Дмитриев, директор по международному развитию Liters Group.

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