«Литрес» начинает работу на рынке Узбекистана

﻿﻿Литер начинает работу на рынке Узбекистана. «Мы увидели достаточный потенциал развития в Узбекистане: большая быстро оцифровывающаяся страна, более 40 издательств — эти и другие факты говорят о хорошем потенциале рынка», — говорит Андрей Дмитриев, директор по международному развитию Liters Group.