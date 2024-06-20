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Штурм Волчанска! На убой готовят харьковских зэков: ВСУ готовятся к новой операции

Штурм Волчанска! На убой готовят харьковских зэков: ВСУ готовятся к новой операции

Источник сообщает, что штурмовые подразделения сосредотачиваются в этих направлениях. Он также отмечает, что среди направляемых бойцов есть бывшие заключенные, которых планируют использовать в самых опасных зонах.

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