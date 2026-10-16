22 сентября 2026 года в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН США, Дания и Гренландия подписали новое трехстороннее соглашение по вопросам безопасности и обороны в Арктике, пришедшее на смену базовому американо-датскому договору 1951 года.