22 сентября 2026 года в Нью-Йорке на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН США, Дания и Гренландия подписали новое трехстороннее соглашение по вопросам безопасности и обороны в Арктике, пришедшее на смену базовому американо-датскому договору 1951 года.
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