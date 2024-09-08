Во Владивостоке ДТП вызвало транспортный коллапс

Во Владивостоке из-за автоаварии образовалась серьезная пробка. Очевидцы в Сети пишут, что затор наблюдается на Золотом мосту по направлению к центру города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dpskontrol_125rus.
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