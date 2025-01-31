Крупный пожар произошел в хостеле на северо-западе Москвы

Огонь на 2 000 квадратах тушат 130 специалистов и 37 единиц техники, сообщает МЧС.<strong>Из загоревшегося на северо-западе столицы здания хостела эвакуировали 300 человек, площадь пожара достигла 2 тысячи кв.
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