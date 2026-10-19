Союзники на Западе предупредили Украину только об одном из двух ударов ВС РФ баллистическими ракетами прошедшей ночью, сейчас выясняется, почему так произошло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТАСС: средняя зар...
- Journal of Person...
- Евстигнеева: Укра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым