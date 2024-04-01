Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Зачем ЯО, когда есть ФАБ-3000, обрушившая целую гору?

Зачем ЯО, когда есть ФАБ-3000, обрушившая целую гору?

Мимолетная новость породила невиданную волну страха на Западе, скрыть которую уже не получается. Речь про возобновление производства в России авиабомб ФАБ-3000.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Просто ради показа западу что применение Россией ФАБ-3000 это еще не пиз...ц, надо просто показать применение ФАБ-9000...... И получится как в анекдоте про индейцев и ковбоя, когда после удара ковбоем вождя по &quot;колокольчикам&quot;, ангел хранитель ему и говорит.......................
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1 д.
ВА
Владимир Акулов
Совершенно ошибочно некоторые думают , что при взрыве ФАБов 1500 и 3000 происходят какие -то разрушения! На самом деле от этих добрых бомб даже стекла в домах не бьются... И сами дома делаются красивее, как после ремонта ...
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8 час.

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