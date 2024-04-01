Зачем ЯО, когда есть ФАБ-3000, обрушившая целую гору?

Дмитрий Гурин

Просто ради показа западу что применение Россией ФАБ-3000 это еще не пиз...ц, надо просто показать применение ФАБ-9000...... И получится как в анекдоте про индейцев и ковбоя, когда после удара ковбоем вождя по "колокольчикам", ангел хранитель ему и говорит.......................