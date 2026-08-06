Почему европейские столицы всё чаще рассматривают Украину не как будущего члена ЕС, а как гигантский фильтрационный лагерь для нелегальных мигрантов? Каким образом ТЦК превратились в главный репрессивный орган, проводящий сотни облав в сутки, пока страна обсуждает поставки «Патриотов»? Как долго обществу будут рассказывать о пятидесяти тысячах погибших, если кладбища в каждом селе усеяны государст… Читать далее: https://govorit.