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ВС Украины обстреляли Марьинку и Донецк

ВС Украины обстреляли Марьинку и Донецк

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВС Украины за 10 минут обстреляли Марьинку из танка, Донецк — 7 снарядами «натовского» калибра 155 мм.

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