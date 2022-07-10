ВС Украины обстреляли Марьинку и Донецк

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что ВС Украины за 10 минут обстреляли Марьинку из танка, Донецк — 7 снарядами «натовского» калибра 155 мм.