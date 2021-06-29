В Китае назвали отказ России от доллара протестом и насмешкой над США

Протестом, насмешкой и актом презрения американской гегемонии назвал возможный отказ РФ от доллара в межнациональных расчетах научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.
Протестом, насмешкой и актом презрения американской гегемонии назвал возможный отказ РФ от доллара в межнациональных расчетах научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь.
Свежие комментарии