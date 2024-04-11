Минздрав предложил изменить наполнение автомобильной аптечки

Согласно проекту приказа Минздрава, в России планируется изменить состав автомобильной аптечки. В нее будут добавлены изотермическое одеяло, эластичные бинты, хирургические ножницы и загубник для сердечно-легочной реанимации.
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