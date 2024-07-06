ТАСС: российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

Российские борцы приняли решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже. Как сообщает источник ТАСС, решение было принято исполкомом организации, тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения от МОК.
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