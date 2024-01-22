В ближайшие дни Башкирию, Татарстан и Оренбургскую область ожидают сильные порывы ветра, метель и снежные заносы

Башкирию, Татарстан и Оренбургскую область ожидают сильные порывы ветра, метель и снежные заносы В ближайшие дни в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области ожидаются сильные порывы ветра, метель и снежные заносы.
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