Сотрудники военной автоинспекции ЗВО развернули дополнительные дежурные посты в связи усилившимся гололёдом в Воронежской области

Сотрудники военной автоинспекции ЗВО развернули дополнительные дежурные посты в связи усилившимся гололёдом в Воронежской области

Данные меры были предприняты из-за изменчивости погоды и периодического влажного дорожного покрытия в регионе, что приводит к заносу и застреванию гражданских и военных автомобилей.

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