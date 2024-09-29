Врач Терещенко: созданы два новых метода выявления сердечной недостаточности

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России разрабатывают новые методы выявления сердечной недостаточности по уровню биомаркера ST2 и микроРНК в крови.
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