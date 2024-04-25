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Военные подгоняли убегающих полицейских выстрелами в воздух

Военные подгоняли убегающих полицейских выстрелами в воздух

В Херсонской области опергруппу полиции, едущую на задание, остановили военные министерства обороны РФ.

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Комментарии
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т
татьяна
Не удивляюсь этому событию. Полный разгул и полное беззаконие на украине. А добавить розданное оружие населению? Однажды всё взорвётся и Европу поганую тоже коснётся
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18 час.
Алексей Павлов
Руководству Евросоюза начхать на всё, что будет потом! Они сейчас получают нехило, а интересы стран и  их населения  никогда не волновали.
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14 час.
N
Nata
Махновщина вновь вернулась в степи Украины! Жди европа в гости и на постоянку.
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12 час.

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