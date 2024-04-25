Военные подгоняли убегающих полицейских выстрелами в воздух

т татьяна Не удивляюсь этому событию. Полный разгул и полное беззаконие на украине. А добавить розданное оружие населению? Однажды всё взорвётся и Европу поганую тоже коснётся

Алексей Павлов Руководству Евросоюза начхать на всё, что будет потом! Они сейчас получают нехило, а интересы стран и их населения никогда не волновали.