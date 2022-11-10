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Брайан Уиндхорст: «Если «Нетс» решатся на перестройку, они смогут получить лотерейный пик на очень глубоком драфте»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Бруклину» стоит начать перестройку в нынешнем сезоне. «Об этом говорят руководители клубов НБА, и, честно говоря, фронт-офис «Нетс» должен всерьез задуматься.

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