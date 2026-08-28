«Будет уничтожена». В Литве пригрозили превентивными ударами НАТО по Калининградской области

Фото: Виталий Невар / РИА Новости Бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис заявил, что Россия при прямом столкновении с НАТО якобы рискует лишиться Калининградской области.
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