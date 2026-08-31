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Гавриков о «СКА-Арене»: «В России аналогов почти нет – может, только у «Динамо» и ЦСКА. Дай бог, чтобы она стала такой же меккой хоккея и местом притяжения, как Madison Square Garden»

Владислав Гавриков поделился впечатлениями от «СКА-Арены». – Если я правильно понимаю, на Матче года этим летом вы впервые поиграли на «СКА-Арене».

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