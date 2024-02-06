Все больше людей увлекаются рытьем тоннелей. Зачем им это надо

Все больше людей в мире занимаются рытьем тоннелей в качестве хобби. Об этом заявили исследователи «скрытых субкультур» на фоне запрета властей на раскопки под домом блогера в США и обнаружении тайного тоннеля в одну из синагог в Бруклине, передает mir24.
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