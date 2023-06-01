Байден упал на торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС США

Нелепые падения американского президента Джо Байдена уже никого не удивляют.Очередной инцидент с участием 80-летнего главы государства произошел 1 июня во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС, происходившей в штате Колорадо.
Нелепые падения американского президента Джо Байдена уже никого не удивляют.Очередной инцидент с участием 80-летнего главы государства произошел 1 июня во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС, происходившей в штате Колорадо.
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