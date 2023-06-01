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Байден упал на торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС США

Байден упал на торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС США

Нелепые падения американского президента Джо Байдена уже никого не удивляют.Очередной инцидент с участием 80-летнего главы государства произошел 1 июня во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС, происходившей в штате Колорадо.

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