О новой экранизации «Мастера и Маргариты» «На экраны страны вышел фильм-трансформер: радикальной режиссёрской трансформации подверглось классическое произведение русской литературы ХХ века, а именно, знаменитый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"», - пишет главный редактор телеканала «День» Андрей Фефелов в статье «Встретимся на параде!», опубликованной в газете «Завтра».
«Что это, если ни издевательство над памятью Булгакова?»
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вообще на сегодня много происходит такого, что подтверждает политика повеления Шапокляк. "Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя". Кто вспомнит невостребованных актеришек, деятелей культуры, шоу бизнеса и т.д. 30 летней деградации населения, которая естественно не обошла нашей "ранимой" шоблы бездарных актеришек, работников культуры, политиков с чиновниками и т.д. благодаря реформам образования... Это называется привет от Ельцина с Гайдаром.... Так что это пока цветочки, ягодки еще впереди.... - Не так страшно, что выросло поколение дебилов, страшно, что они вот-вот начнут рожать…
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