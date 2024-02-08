«Что это, если ни издевательство над памятью Булгакова?»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вообще на сегодня много происходит такого, что подтверждает политика повеления Шапокляк. "Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя". Кто вспомнит невостребованных актеришек, деятелей культуры, шоу бизнеса и т.д. 30 летней деградации населения, которая естественно не обошла нашей "ранимой" шоблы бездарных актеришек, работников культуры, политиков с чиновниками и т.д. благодаря реформам образования... Это называется привет от Ельцина с Гайдаром.... Так что это пока цветочки, ягодки еще впереди.... - Не так страшно, что выросло поколение дебилов, страшно, что они вот-вот начнут рожать…