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«Что это, если ни издевательство над памятью Булгакова?»

«Что это, если ни издевательство над памятью Булгакова?»

О новой экранизации «Мастера и Маргариты» «На экраны страны вышел фильм-трансформер: радикальной режиссёрской трансформации подверглось классическое произведение русской литературы ХХ века, а именно, знаменитый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"», - пишет главный редактор телеканала «День» Андрей Фефелов в статье «Встретимся на параде!», опубликованной в газете «Завтра».

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Вообще на сегодня много происходит такого, что подтверждает политика повеления Шапокляк. &quot;Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя&quot;.  Кто вспомнит невостребованных актеришек, деятелей культуры, шоу бизнеса и т.д. 30 летней деградации населения, которая естественно не обошла нашей &quot;ранимой&quot; шоблы бездарных актеришек, работников культуры, политиков с чиновниками и т.д. благодаря реформам образования... Это называется привет от Ельцина с Гайдаром.... Так что это пока цветочки, ягодки еще впереди.... - Не так страшно, что выросло поколение дебилов, страшно, что они вот-вот начнут рожать…
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