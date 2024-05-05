Рестайлинг 7-местной Creta откладывается: Hyundai не успевает

В 2021 году компания Hyundai презентовала удлиненную версию модели Creta. Популярному «паркетнику» с замысловатым именем Alcazar растянули колесную базу, кузов, а также добавили третий ряд сидений, а затем отправили в продажу в страны Азии и Африки (там машину прозвали Grand Creta).
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