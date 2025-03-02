Xiaomi представила электросамокат Electric Scooter 5 Max — 1000-ваттный мотор и запас хода в 60 км

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый самокат на электрической тяге Electric Scooter 5 Max, который призван «переосмыслить городские поездки благодаря обновлённой системе передней двойной гидравлической и задней двойной пружинной подвеске».
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