Вэнс призвал Зеленского срочно начать переговоры после потери союзников

Украина после скандала в Овальном кабинете Белого дома в ходе встречи президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским потеряла всех наиболее убежденных сторонников оказания ей военной помощи.
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