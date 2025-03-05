Уголовное дело возбудили после нейтрализации боевиков в Махачкале

ИЗВЕСТИЯ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также о незаконном обороте оружия после ликвидации боевиков.
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