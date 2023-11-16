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Врачи: каша на завтрак вредна, если не добавить один белковый ингредиент

Врачи: каша на завтрак вредна, если не добавить один белковый ингредиент

Недостаток белка в рационе приводит к сгущению крови и повышает риск развития опасных заболеваний. Врачи-эксперты напоминают о важности полноценного завтрака с белком и предупреждают об ошибках, которые стоит избегать.

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