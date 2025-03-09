Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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USAID финансировало телешоу, которое могло помочь в победе Зеленского в 2019 году

USAID финансировало телешоу, которое могло помочь в победе Зеленского в 2019 году

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 100 тысяч долларов на финансирование антикоррупционного телешоу, которое могло помочь в победе Владимира Зеленского на выборах президента Украины в 2019 году, выяснило РИА Новости, проанализировав публичные отчеты.

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