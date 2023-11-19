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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джинни Басс: «Болельщики «Лейкерс» не любят ждать»

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс, спустя три с половиной года после победы в чемпионате в 2020 году, заявила, что клуб вступил в борьбу за свой 18-й титул.

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