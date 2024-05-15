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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из военкомата провели торжественную церемонию вручения паспортов соотечественникам из Казахстана и Молдавии

В Малом зале регионального Управления Министерства внутренних дел состоялась торжественная церемония вручения паспортов соотечественникам из стран СНГ, несколько лет живущим на территории России.

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