Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из военкомата провели торжественную церемонию вручения паспортов соотечественникам из Казахстана и Молдавии

В Малом зале регионального Управления Министерства внутренних дел состоялась торжественная церемония вручения паспортов соотечественникам из стран СНГ, несколько лет живущим на территории России.
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