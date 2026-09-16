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Пятый канал

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Полицию вызвали на пляж из-за человеческих останков, но дело оказалось в другом

Полицию вызвали на пляж из-за человеческих останков, но дело оказалось в другом

Посетители пляжа в английском графстве Камбрия сообщили о найденной человеческой части тела полиции. Однако после проверки специалисты установили другое происхождение загадочного предмета.

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