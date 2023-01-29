17-летняя ростовчанка победила в престижном конкурсе красоты

Она обошла 50 претенденток из разных регионов и городов страны.Школьница из Ростова-на-Дону – 17-летняя Дарья Фёдорова – стала победительницей конкурса "Мисс Татарстан - 2023", обойдя всех претенденток на корону в номинации Miss Beauty Fest 2023.