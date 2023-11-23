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Американские журналисты гадают над картами будущей Украины

Американские журналисты гадают над картами будущей Украины

  «Гегемон» подсчитывает убытки — в США все чаще и чаще звучат крамольные заявления о выброшенных на ветер миллиардах долларов и окончательной победе России, которая не за горами.

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